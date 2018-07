Via é liberada parcialmente após descarrilamento em SP

No local, perto da estação Ceasa, o descarrilamento de um trem ocorrido na tarde de ontem provocou a interrupção da circulação nos dois sentidos da linha entre as estações Osasco e Ceasa.

Segundo a CPTM, a via foi liberada às 6h20 de hoje e os trens estão circulando alternadamente por via única entre essas duas estações e o sistema Plano de Apoio Entre Empresas Frente a Situações de Emergência (Paese) feito por ônibus gratuitos foi suspenso.

No restante da linha entre as estações Ceasa e Grajaú a circulação de trens ocorre pelas duas vias. No entanto, as composições circulam com maior intervalo e tempo de parada nas estações.

As equipes de manutenção, segundo a CPTM, continuam atuando no trecho entre Ceasa e Presidente Altino para concluir os reparos na rede de energia e via permanente da outra via afetada pelo descarrilamento. Os usuários estão sendo orientados pelos sistemas de som dos trens e estações.