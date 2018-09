Via é parcialmente liberada após acidente com guindaste

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), três faixas do sentido Sapopemba foram liberadas para o trânsito, permanecendo ocupada apenas uma faixa. Do outro lado, a única faixa fechada também foi desobstruída.

A máquina perfuratriz (de aproximadamente 50 toneladas) tombou na via por volta da 0h30, interditando totalmente o sentido Sapopemba da via e uma faixa da esquerda do sentido contrário, na direção de Vila Prudente. Parte da fiação da rede elétrica da AES Eletropaulo foi danificada. Ninguém ficou ferido.

O guindaste é da empresa Queiroz Galvão, responsável pela obra de prolongamento da Linha 2 - Verde, extensão de Vila Prudente-Cidade Tiradentes. Segundo a empresa, será feita uma investigação para descobrir o que causou o tombamento do guindaste.