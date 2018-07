Via Sacra será encenada em Copacabana A programação da visita do papa Bento XVI ao Rio ainda inclui um passeio de papamóvel pela orla de Copacabana, onde será encenada a Via Sacra. O evento está marcado para 26 de julho e terá 14 estações espalhadas na avenida central da orla, além de telões e estrutura de serviços aos fiéis e cariocas. Antes, no dia 25, o papa presidirá uma missa, também em Copacabana.