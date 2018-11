Via será interditada para demolição de prédio em SP A Avenida do Estado ficará interditada no próximo domingo, 12, para a realização das obras de demolição do Edifício São Vito, na região central de São Paulo. A via será fechada totalmente no sentido Santana, no trecho do Viaduto 31 de Março, junto ao acesso à Rua da Figueira e a Avenida Mercúrio, das 7 horas às 18 horas, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).