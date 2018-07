Viação Cometa lamenta acidente em rodovia de SP

Segundo a empresa, todas as providências no sentido de oferecer assistência médica e apoio psicológico para as vítimas já estão em andamento. Ela informou ainda que vai averiguar as causas do acidente.

De acordo com a Viação Cometa, o ônibus transportava 38 passageiros e havia saído de São Paulo com destino a Ribeirão Preto, no interior paulista. Apesar de não haver interdição, porque o veículo ficou no canteiro central, a concessionária que administra a rodovia registrou lentidão do km 25 até o km 32, local do capotamento.

O Corpo de Bombeiros registrou 15 vítimas, sendo três delas graves. Todas foram socorridas para hospitais da região.