Viação de ônibus para na zona norte de SP

Segundo a São Paulo Transportes (SPTrans), a maioria das 34 linhas operadas por esse contingente de veículos ou tem o Metrô Santana como destino ou passa por ele. Apenas uma das linhas leva os usuários até o Terminal Parque do Dom Pedro II, no Centro. O sistema Paese, já colocado em operação pela SPTrans, vai suprir nesta manhã 15 das 34 linhas com um total de 96 veículos de outras empresas.

Os motoristas da Sambaíba exigem que a viação não desconte mais de seus salários os valores das multas que chegam à empresa em razão infrações de trânsito cometidas pelos condutores.