Viação Penha divulga nota oficial sobre acidente A Viação Nossa Senhora da Penha, proprietária do ônibus 6002 que fazia a linha Curitiba - Rio de Janeiro que caiu de uma ribanceira em São Lourenço da Serra (SP) e deixou 14 mortos, ainda não havia divulgado até as 18h45 deste domingo, a lista com os nomes dos passageiros mortos no acidente. A empresa divulgou uma nota oficial em seu site e também em sua página no Facebook, em que disponibilizou um telefone para atendimento de parentes das vítimas.