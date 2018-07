Viaduto do Chá será fechado para posse de Kassab Em decorrência da cerimônia de posse do prefeito reeleito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM-SP), a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) anunciou que a região nos arredores da Prefeitura da capital paulista, no centro da cidade, será interditada a partir das 12 horas de amanhã. O Viaduto do Chá estará restrito ao tráfego de pedestres até o término do evento, às 15 horas. Os motoristas que precisarem atravessar a região são aconselhados pela CET a tomarem um caminho alternativo, por meio da rua Líbero Badaró, entre os largos São Bento e São Francisco. A cerimônia de posse é aberta ao público em geral e a entrada é franca.