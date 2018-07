Viaduto em construção desaba em Belo Horizonte Um viaduto que estava em construção na Avenida Pedro I, em Belo Horizonte, desabou na tarde desta quinta-feira, dia 3. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, pelo menos uma pessoa morreu e várias teriam ficaram feridas sob os escombros da estrutura, que atingiu diversos veículos, incluindo um ônibus. Os trabalhos na avenida faziam parte das obra de mobilidade para a Copa do Mundo - mas não foram concluídos a tempo para o torneio mundial.