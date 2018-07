Viaduto interditado após incêndio em favela não tem previsão de reabertura

Texto atualizado às 22h35.

SÃO PAULO - Um incêndio na manhã desta segunda-feira, 17, deixou um morto, destruiu 80 barracos na Favela do Moinho, na região central de São Paulo, e bloqueou o Viaduto Orlando Murgel durante todo o dia. É a 34.ª ocorrência de fogo em favelas neste ano na capital e o segundo caso no mesmo local em menos de nove meses. De acordo a Polícia Civil, o fogo teria começado durante uma briga entre um travesti e seu companheiro.

Uma vistoria no viaduto detectou desprendimento de placas de concreto causado pelo calor das chamas. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (Siurb), só uma nova avaliação, que deverá ser feita nesta terça-feira, 18, vai determinar se o viaduto será liberado para o trânsito.

A via liga as Avenidas Rudge e Rio Branco e é uma das principais ligações entre o centro e a zona norte da cidade. Para evitar mais transtornos no trânsito, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) bloqueou também a alça da Ponte da Casa Verde, na Marginal do Tietê, usada por quem segue da via expressa para o viaduto - ela continuava bloqueada para o tráfego na noite desta segunda

Também por causa dos danos na estrutura do viaduto, o itinerário de 17 linhas de ônibus foi alterado e as Linhas 7-Rubi e 8-Diamante da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) ficaram com trechos paralisados e só voltaram à operação, em velocidade reduzida, após as 17 horas desta terça.