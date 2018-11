Viaduto interditado em SP cedeu mais três milímetros à noite, diz secretário

SÃO PAULO - O viaduto interditado na pista expressa da Marginal do Pinheiros, zona oeste de São Paulo, cedeu mais três milímetros entre a noite de sexta-feira, 16, e a manhã de sábado, 17, informou o secretário municipal de Infraestrutura e Obras, Vitor Aly. Segundo ele, a variação é normal e a situação segue estável, mas ainda há risco de desabar. Na madrugada, dois homens foram presos por pichar o viaduto.

“No período da noite, em função da mudança de temperatura, e como era esperado houve uma movimentação na estrutura. Temos agora um centímetro acumulado do lado direito e 1,2 cm do lado esquerdo”, disse Aly. Segundo ele, todas as medidas estão sendo realizadas pela gestão Bruno Covas (PSDB) para escorar o viaduto. “Estamos trabalhando com 75 funcionários no local. O trabalho tem de ser ponderado porque ainda temos algum risco e a estrutura está doente.” A expectativa é, em breve, usar macacos hidráulicos para escorar a estrutura.

O local está interditado por tempo indeterminado. Houve interrupção de funcionamento de um trecho da Linha 9-Esmeralda da CPTM e suspensão do rodízio entre a Avenida dos Bandeirantes, na zona sul, e a Pontes dos Remédios, zona oeste, após o feriado prolongado. A Prefeitura liberou ontem o viaduto Armênia, no acesso da Bandeirantes, para aliviar o trânsito. “Toda vez que a gente conseguir alguma forma para canalizar o trânsito e não gerar o ‘funil’ nós vamos fazer”, disse João Octaviano, secretário municipal de Transportes.

A Prefeitura ainda avalia se será necessário demolir a estrutura. Segundo especialistas ouvidos pelo Estado, a total recuperação do viaduto deve levar pelo menos três meses. O Município montou ainda um comitê de crise, com os secretários de Subprefeituras, Infraestrutura, Comunicação e Transportes, além do próprio Bruno Covas para acompanhar a situação.

Até 15 de novembro, o Município só gastou 5% dos R$ 44,7 milhões previstos para este ano para conservação e manutenção de pontes e viadutos. Em fevereiro, o então secretário de Serviços e Obras (hoje da pasta de Subprefeituras), Marcos Penido, enviou documento sobre a situação dos viadutos ao Tribunal de Contas do Município (TCM). No ofício, Penido disse haver "fartas notícias a respeito do estado de abandono que se encontram as pontes e viadutos da cidade de São Paulo, com sério risco à população desta cidade".

Vandalismo. Sobre a pichação da estrutura, feita por dois homens durante a madrugada, o Vitor Aly disse ser “lamentável, num momento tão grave da cidade de São Paulo, que as pessoas se aproveitem de uma oportunidade para pichar, para botar a sua marca". A ação dos criminosos durou 5 minutos e ocorreu por volta das 2h50.

Os pichadores foram presos e encaminhados para o 14º DP (Pinheiros).