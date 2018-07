Viaduto Pompeia, em SP, será parcialmente liberado

A pista do Viaduto Pompeia, sentido centro, está liberada para a circulação de automóveis e motocicletas. As duas faixas de rolamento estarão liberadas das 6 horas às 17 horas, no sentido centro (Marginal Tietê - Pompeia) e, das 17 horas às 22 horas, no sentido bairro (Pompeia - Marginal Tietê). Entre 22 horas e 6 horas, o Viaduto Pompeia permanecerá totalmente interditado para a passagem dos veículos.

A medida tem como objetivo melhorar as condições de circulação e fluidez no local, além de proporcionar o acesso dos veículos que saem dos bairros em direção ao centro e vice-versa. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a pista no sentido bairro permanecerá interditada ao tráfego.