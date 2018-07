Viaduto Pompeia reabre parcialmente na segunda-feira

A pista no sentido Marginal do Tietê-Pompeia terá fluxo reversível entre 6 e 22 horas e apenas duas faixas, na parte central do viaduto, serão usadas para o tráfego, por motivo de segurança. A pista no sentido Pompeia-Marginal continuará totalmente bloqueada, assim como duas faixas do sentido contrário, uma vez que as laterais do viaduto foram mais danificadas no incêndio.

As duas faixas, de 4 metros de largura cada, estarão abertas para o tráfego das 6 às 17 horas para motoristas que se deslocam da Marginal do Tietê e vias próximas em direção à região da Pompeia. Das 17 às 22 horas, o fluxo será revertido para atender aos motoristas que circulam da Pompeia para Marginal e Avenida Marquês de São Vicente.

O tráfego no viaduto será controlado. O limite de velocidade será de 40 quilômetros por hora. Veículos pesados, como ônibus e caminhões, estão vetados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.