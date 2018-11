Viaduto Pompeia tem nova operação a partir de hoje

A nova etapa de operação na pista liberada (sentido Centro) do Viaduto Pompeia começou às 6 horas deste sábado. Os novos horários têm como objetivo melhorar as condições de circulação e fluidez no local, além de facilitar o acesso dos veículos que saem dos bairros em direção ao Centro e vice-versa.

Nos finais de semana e feriados, das 6 horas às 22 horas, o Viaduto Pompeia estará liberado nos dois sentidos (uma faixa por sentido) e, diariamente, entre 22 horas e 6 horas, permanecerá totalmente interditado para a passagem dos veículos.

A Engenharia de Campo da CET vai acompanhar o esquema de trânsito e recomenda que os motoristas, ao avistarem a sinalização de orientação na pista, reduzam a velocidade dos veículos para maior segurança na via.

Horários

De segunda a sexta-feira:

Sentido Centro (Marginal Tietê - Pompeia) - liberado das 6 horas às 10 horas

Ambos os Sentidos (Uma faixa por sentido) - liberado das 10 horas às 17 horas

Sentido Bairro (Pompeia - Marginal Tietê) - liberado das 17 horas às 22 horas