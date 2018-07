Viagem ao litoral norte pela Tamoios pode levar 4 horas

A operação foi cancelada porque toda a extensão da rodovia contará com apenas uma faixa de rolamento. A corporação acredita que não há motivos para a implantação da operação e que a "fila indiana" seja a mais indicada. A Tamoios passa por obras de duplicação, do km 11,5 ao km 60,48, entre São José dos Campos e Paraibuna. A faixa auxiliar foi transformada em acostamento e a velocidade máxima foi reduzida de 80 km/h para 60 km/h.

De acordo com a Dersa, os horários de pico esperados na rodovia são das 7h às 16h deste sábado, 6, e das 9h às 22h de terça-feira, 9. Ainda de acordo com a concessionária, as detonações de rocha que ocorrem de terça a sexta e interdições totais de pista serão suspensas como forma de minimizar eventuais transtornos durante o feriado. Neste período, segundo a Dersa, as atividades priorizarão as frentes de menor impacto para o tráfego. Outras alternativas para se chegar ao litoral norte são as rodovias Oswaldo Cruz (SP-125), que liga Taubaté a Ubatuba, e a Mogi-Bertioga (SP-98).

A previsão da Polícia Rodoviária Estadual é que 179 mil veículos passem pelas principais rodovias que cortam a região do litoral norte, incluindo a Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123) que dá acesso a Campos do Jordão.