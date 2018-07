Vias em SP são interditas para comemorações do Dia do Trabalho Hoje, feriado do Dia do Trabalho, algumas vias foram interditadas em razão das comemorações desta data. Devido a festa organizada pela Força Sindical na Praça Campo de Bagatele, em Santana, na zona norte da cidade, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) bloqueou desde às 21 horas de sexta-feira, a Avenida Santos Dumont, sentido centro, no trecho entre as avenidas Brás Leme e General Pedro Leon Schneider, para montagem do palco. Às 22 horas, foi interditado também o mesmo trecho da via no sentido bairro. Às 5 horas de hoje, ficou proibido trafegar na Avenida Santos Dumont, entre a Avenida Brás Leme e a Praça Campo de Bagatelle.