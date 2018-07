Vias no entorno do desabamento no Rio são liberadas Algumas vias que estavam interditadas ao tráfego e aos pedestres desde o desabamento de três prédios, no centro do Rio de Janeiro, na noite de quarta-feira, 25, foram liberadas no começo da manhã de hoje. A Avenida Almirante Barroso foi totalmente liberada ao tráfego de veículos às 5h20 de hoje. A via estava interditada entre a Avenida Rio Branco e a Rua Senador Dantas para facilitar o trabalho das equipes nas buscas e retirada de escombros dos três prédios que desabaram na Avenida Treze de Maio.