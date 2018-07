Viatura atinge moto e mata casal em Salto de Pirapora A perseguição de uma viatura da Polícia Militar a um suspeito de furto terminou com a morte do casal Fernando Belchior, de 20 anos, e Ketlyn de Barros Santos, de 19, no final da tarde de quarta-feira, 20, em Salto de Pirapora, região de Sorocaba. De acordo com informações da PM, a viatura perseguia um motociclista que desobedeceu a um sinal de parada na rodovia Francisco José Ayub, quando colidiu com outra moto que vinha em sentido contrário. Em decorrência da colisão, a viatura capotou. Fernando morreu na hora. Sua mulher foi levada para o Hospital Regional de Sorocaba, mas não resistiu.