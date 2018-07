Viatura bate em ônibus e dois PMs ficam feridos Em alta velocidade para atender ocorrência de roubo, uma viatura da 3ª Companhia do 4º Batalhão da Polícia Militar (PM) passou o sinal vermelho na Rua Norma Pieruccini Giannotti, no sentido centro, e bateu na lateral de um ônibus que cruzava a via pela Rua Anhanguera, às 23h de ontem. Os dois policiais tiveram ferimentos na cabeça, tórax e fêmur e foram encaminhados ao Hospital das Clínicas. Nenhum ocupante do coletivo se feriu.