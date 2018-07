Viatura da PM é depredada após desfile de bloco no Rio Uma viatura da Polícia Militar (PM) teve o para-brisa depredado numa confusão após o fim do desfile do Cordão da Bola Preta, que arrastou uma multidão de foliões pela Avenida Rio Branco, a principal do Centro do Rio. Organizadores do bloco, um dos mais tradicionais e populares do Rio, calculavam que o público do desfile poderia chegar a 2,5 milhões de pessoas. O desfile terminou, mas ainda havia muitos foliões pelas ruas do Centro por volta de 14h45. Os motivos da depredação da viatura ainda não foram esclarecidos.