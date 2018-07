Viatura da polícia Civil do Rio é roubada em São Gonçalo Uma viatura da Polícia Civil do Rio foi roubada, na manhã desta terça-feira, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Dois policiais civis estavam num Logan prata descaracterizado (sem logotipo da instituição) quando foram rendidos por dois bandidos armados, no bairro Trindade. Os criminosos fugiram no carro da polícia. Agentes da 74ª Delegacia de Polícia (Alcântara) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), tropa de elite da Polícia Civil, realizam buscas em favelas da região à procura do veículo roubado.