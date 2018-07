Viatura é incendiada em Cubatão, no litoral de SP

SANTOS - Uma viatura da Delegacia de Defesa da Mulher de Cubatão, cidade da Baixada Santista, em São Paulo, foi incendiada no fim da tarde de domingo, 14. Os vizinhos da unidade policial, que fica no Jardim Casqueiro, acionaram a polícia, ao observar fumaça na garagem da delegacia, que estava fechada. Quando os policiais militares chegaram ao local, um vizinho já tinha debelado as chamas com um extintor. O veículo sofreu apenas avarias na parte dianteira.

Um frasco vazio de álcool foi localizado perto do carro. A polícia acredita que os criminosos escalaram um muro em frente para conseguir atear fogo no carro. A rua da delegacia tem pouco movimento aos domingos e feriados.

O chefe da Polícia Civil no litoral, o delegado Waldomiro Bueno, não acredita que esse seja mais um atentado em série. "Isto é coisa de moleque, que está se aproveitando da recente onda de violência para praticar mais um ato de vandalismo", disse, descartando a hipótese de que a polícia da região esteja "sob ataque". Bueno informou que as investigações estão avançadas para descobrir o autor do crime e esclarecer o caso.