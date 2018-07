Viatura e ônibus são depredados em protesto no Rio Uma viatura da Polícia Militar foi apedrejada e três ônibus foram atacados e incendiados durante um protesto que reuniu cerca de 100 pessoas e começou às 22h30 desta terça-feira, 13, em duas favelas da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro.De acordo com o Corpo de Bombeiros, a manifestação nas comunidades Chatuba e Parque Proletário ocorreu depois que um corpo foi encontrado. Até a 0h desta quarta-feira, 14, não havia mais informações sobre a identidade da pessoa morta, nem registro de feridos ou presos por conta do protesto.