Viaturas da Polícia Militar de São Paulo terão tablets Com o objetivo de facilitar o trabalho dos policiais, as 11 mil viaturas da Polícia Militar de São Paulo terão instalado, até o final deste ano, um tablet, computador de mão em formato de prancheta e com tela sensível ao toque. Na aquisição de 16,5 mil tablets o governo paulista gastou R$ 23,1 milhões. A instalação dos computadores nas viaturas começou a ser feita em janeiro. Neste mês, os veículos que fazem o policiamento dos 39 municípios da região metropolitana de São Paulo receberão os tablets. Em outubro, será a vez das viaturas do interior. Parte dos equipamentos será reservada aos policiais que fazem o patrulhamento com o uso de motocicletas.