Vibração em show do Foo Fighters gera suspeita de erupção vulcânica

As vibrações causadas pelo público de um show da banda Foo Fighters na Nova Zelândia levou cientistas a investigar uma possível erupção vulcânica.

Geólogos que monitoravam o movimento da Terra no momento da apresentação, realizada na última terça-feira em West Springs, registraram um "sinal leve claro" nos arredores.

"O chão tremia três vezes por segundo em um movimento rítmico agradável", descreveu o blog GeoNet, de Auckland.

"O sinal é semelhante ao tremor vulcânico registrado em locais como Monte Ruapehu e a White Island" (dois vulcões ativos na Nova Zelândia).

Os registros foram tomados em duas estações de monitoramento localizadas a 1,5 km e 2 km do local do show.

Os maiores tremores foram registrados depois que o grupo começou a tocar, às 20h20 da terça-feira.

"A forte correlação temporal entre o show dos Foo Fighters e o fato de o tremor só ter sido registrado em duas estações perto de West Springs nos convenceu de que ele foi causado pelo homem", afirma o site.

"Há interrupções no sinal entre as músicas e picos de intensidade durante as músicas."

Os geólogos concluíram que a causa do tremor foram os 50 mil fãs pulando - equivalente a cerca de 5 mil toneladas batendo contra o chão.