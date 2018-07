Vice de McCain anuncia que filha adolescente está grávida

A Convenção Nacional Republicana, que está sendo aberta de forma discreta nesta segunda-feira, por conta do furacão Gustav, foi sacudida pela notícia da gravidez da filha adolescente de Sarah Palin, a indicada a vice-presidente na chapa comandada por John McCain. A candidata a vice anuncou que sua filha Bristol, de 17 anos, irá se casar com o pai da criança e se disse muito feliz com a notícia. Palin, uma cristã devota e mãe de cinco filhos, condena o sexo fora do casamento e é uma ferrenha opositora do aborto. O anúncio de seu nome como vice de McCain, na última sexta-feira, foi elogiado por líderes religiosos de direita. "Orgulho" Sarah Palin e seu marido, Todd, divulgaram um comunicado no qual dizem estar ''orgulhosos de Bristol e de sua decisão de ter o bebê e ainda mais orgulhosos de nos tornarmos avós''. De acordo com um assessor de McCain, o senador já sabia da gravidez da filha de Sarah Palin antes de tê-la convidado a ser sua companheira de chapa. A notícia da gravidez acabou sendo uma grata supresa para muitos jornalistas, que vinham se queixando da escassez de notícias provenientes da convenção. Na área reservada à imprensa no Xcel Center, de Saint Paul, sede da convenção, ouvia-se repórteres dizendo que a história era ''um presente'' e alguns, mais entusiasmados, chegavam a exclamar que tratava-se de ''a história da semana''. Tom solene A pedido do senador John McCain, cuja candidatura será referendada pela convenção, o evento foi abreviado e teve seu caráter tradiconalmente festivo trocado por um tom solene. O presidente George W. Bush e o vice-presidente Dick Cheney, que discursariam na abertura do evento, nesta segunda-feira, cancelaram suas participações. Bush está no Texas monitorando operações de auxílio às vítimas do furacão Gustav que foram levadas para o Estado após terem sido retiradas da Louisiana e do Mississippi, os Estados que deverão estar entre os mais atingidos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.