Vice de Obama à Presidência dos EUA é Joe Biden

O senador e pré-candidato democrata, Barack Obama, anunciou o senador Joseph Biden Jr. como seu companheiro de chapa à Presidência dos Estados Unidos nas eleições de novembro. A dupla fará neste sábado à tarde um pronunciamento em Springfield, a capital de Illinois, nas escadarias do antigo Capitólio, o mesmo local onde Obama deu início à sua candidatura. Biden é um veterano senador pelo Estado de Delaware e preside o comitê de Relações Exteriores do Senado. Ele chegou ao senado em 1972, com 29 anos de idade. Um mês após ter sido eleito, a mulher e filha de Biden morreram em um acidente de carro. A escolha de Biden está sendo vista como uma forma de trazer experiência política e conhecimento de política internacional para a chapa de Obama. Política externa O pré-candidato democrata, que está em seu primeiro mandato, tem sido alvo de críticas por supostamente ter pouca experiência política e escasso conhecimento de assuntos de política internacional. Política externa é também um dos assuntos nos quais o rival de Obama na disputa presidencial, o republicano John McCain, é visto por potenciais eleitores como mais experiente do que o democrata. Nos últimos anos, Biden viajou oito vezes ao Iraque e duas ao Paquistão e ao Afeganistão. Na segunda-feira, ele regressou de uma viagem à Geórgia. Biden desbancou diversos outros nomes, como o senador pelo Estado de Indiana Evan Bayh, o governador da Virgínia, Tim Kaine, e a senadora e ex-rival de Obama na disputa das primárias, Hillary Clinton. O anúncio da escolha do vice-presidente foi feito aos correligionários de Obama por meio de uma mensagem de telefone celular. O primeiro comício da dupla poderá ser acompanhado pelos correligionários da chapa democrata ao vivo e pela internet. Biden chegou a participar da disputa das primárias democratas, mas era considerado um azarão, devido ao favoritismo de Hillary e de Obama, por isso acabou se retirando da disputa ainda na etapa inicial.