Vice de Obama é impopular no Iraque por plano de autonomia O senador norte-americano Joe Biden pode ser um dos únicos políticos dos Estados Unidos a fazer com que os inimigos políticos sunitas, xiitas e curdos do Iraque concordem. Mas não de uma maneira boa. Superando as fronteiras raciais e religiosas, políticos iraquianos lamentaram a decisão do candidato democrata à presidência dos EUA, Barack Obama, sobre seu candidato a vice, conhecido no Iraque pela autoria de um plano de 2006 para dividir o país em enclaves étnicos e sectários. "A escolha de Biden é decepcionante, por que ele é o criador da idéia de dividir o Iraque", disse à Reuters Salih al-Mutlaq, chefe do Diálogo Nacional, um dos principais blocos árabes sunitas no parlamento. "Nós rejeitamos sua proposta e ainda a rejeitamos. Dividir as comunidades e a terra daquele jeito só iria levar a novos conflitos entre as pessoas por recursos e fronteiras. O Iraque não pode sobreviver a não ser que esteja unido, e dividí-lo poderia deixar os problemas vivos por muito tempo". Biden, que é senador por Delaware, expôs seu plano para dividir o Iraque em zonas sunitas, xiitas e curdas autônomas em um momento em que a violência sectária no país estava fora de controle e piorava. "A idéia, como na Bósnia, é manter um Iraque unido ao promover a descentralização, dando a cada grupo étnico-religioso -- Curdos, Sunitas e Xiitas -- espaço para que dirijam seus próprios assuntos", ele propôs em maio de 2006 em um artigo escrito no New York Times. "As regiões curda, sunita e xiita seriam responsáveis por suas leis domésticas, administração e segurança interna. O governo central controlaria a defesa da fronteira, assuntos externos e rendas com o petróleo", disse Biden.