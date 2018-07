Vice de Obama tenta relançar diálogo de paz com visita à região

Com um olho no processo de paz e outro nas sanções ao Irã, o vice-presidente americano, Joe Biden, iniciou ontem um giro de cinco dias por Israel e territórios palestinos. O Departamento de Estado dos EUA confirmou que palestinos e israelenses aceitaram a proposta americana de conduzir um "diálogo indireto". O primeiro passo para as negociações foi concluído no fim de semana pelo enviado da Casa Branca à região, George Mitchell.

Mas, em Ramallah e em Tel-Aviv, a iniciativa de Washington tem sido vista com ceticismo. Israel anunciou ontem que construirá 112 casas na Cisjordânia, causando furor entre líderes da Autoridade Palestina (AP). "Se o governo israelense quer sabotar os esforços de Mitchell tomando essas atitudes, vamos falar com Mitchell sobre talvez não levar isso (o "diálogo indireto") adiante", acusou Saeb Erekat, veterano negociador da AP.

O porta-voz do Departamento de Estado, P. J. Crowley, evitou condenar as novas construções israelenses em território palestino. Segundo ele, a ação tecnicamente não rompe a "trégua" na expansão de assentamentos prometida pelo premiê Binyamin Netanyahu.

Mitchell tampouco condenou explicitamente a ação de Israel, mas passou um recado nas entrelinhas: "Encorajamos os envolvidos a evitar ações que possam inflamar tensões e, assim, prejudicar o resultado das conversações." Reunido com o enviado de Obama, o presidente da AP, Mahmoud Abbas, reclamou das construções.

"Acredito que conseguiremos avançar no processo de paz", disse ontem Netanyahu. "Mas o processo diplomático não é um jogo. Ele é real e depende, antes de tudo, da segurança do Estado de Israel."