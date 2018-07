Vice-diretor da Faculdade de Direito da USP se afasta

Enquanto isso, uma comissão formada por professores vai investigar se ele tentou revogar ordem de transferência dos livros da biblioteca do edifício anexo, na Rua Senador Feijó, para o prédio histórico, no Largo São Francisco, contrariando decisão judicial e ordem do diretor da unidade, Antonio Magalhães Gomes.

Para protestar contra a transferência, os estudantes de Direito se negaram a assistir aulas desde quarta-feira, mas devem retornam às atividades na segunda. "Talvez ele esteja querendo ganhar tempo. Vamos continuar exigindo a sua renúncia", diz Marcelo Thilvarquer, aluno do 3.º ano e diretor do Centro Acadêmico XI de Agosto.

Uma investigação deve ser instalada na próxima reunião da congregação, instância máxima da faculdade, marcada para o dia 27.