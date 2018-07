Vice do Largo São Francisco é investigado

A Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) decidiu ontem abrir uma sindicância contra o seu vice-diretor, Paulo Borba Casella. Ele teria tentado revogar uma ordem de transferência dos livros da biblioteca de volta para o prédio do Largo São Francisco.

O pedido de sindicância foi feito pelos alunos, e professores como Miguel Reale Junior assinaram o documento.

A decisão foi tomada em reunião da Congregação, instância máxima da instituição. Casella deixou a reunião protegido por outros professores. Na porta, cerca de cem estudantes gritavam pedindo seu afastamento do cargo. Na última sexta-feira, Casella teria ameaçado funcionários para evitar a remoção, contrariando decisão do diretor, Antonio Magalhães Gomes. O vice é ligado ao ex-diretor da faculdade e atual reitor da USP, João Grandino Rodas, responsável pela mudança do acervo para o prédio anexo em janeiro.

A mudança da biblioteca deu início a uma crise na faculdade. Alunos e professores não têm acesso à parte do acervo que está encaixotada no prédio anexo. Para protestar, mantêm paralisação desde quarta-feira. "Talvez o professor Grandino quis marcar sua gestão com a mudança dos livros. O retorno para a faculdade pode representar retrocesso", disse Magalhães.