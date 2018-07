Vice-prefeito de Embu-Guaçu atropela menino

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, testemunhas informaram que o vice-prefeito dirigia sua Blazer prata no sentido bairro quando em uma lombada perdeu o controle da direção e subiu na entrada da casa, onde o adolescente estava.

Ainda de acordo com as testemunhas, Sapede apresentava forte cheiro de álcool e outros sinais de embriaguez. Já na versão do vice-prefeito, o menino teria vindo de uma rampa e tentado seguir seu carro, quando acabou colidindo com a lateral do automóvel.

Quando a Polícia Militar foi acionada, a vítima já havia sido socorrida ao pronto-socorro do hospital da cidade. Com ferimentos por todo o corpo, ele permanece internado em observação.

Sapede foi conduzido pelos PMs à delegacia do município, onde relatou o que havia acontecido e confessou ter bebido antes de dirigir. Ele se negou a fazer qualquer tipo de exame que confirmasse a possível embriaguez.

O local do acidente foi periciado e a Blazer apreendida por estar com a documentação irregular. O caso será investigado.