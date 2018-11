Vice-prefeito de Embu-Guaçu (SP) é preso

A polícia investiga se o vice-prefeito cedeu seu registro médico para outra pessoa exercer a profissão. Os dois foram levados à Delegacia Seccional de Taboão da Serra, na Grande São Paulo.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a polícia chegou até a clínica, no centro de Embu-Guaçu, após receber denúncia anônima. O falso médico informou à polícia que tinha um acordo com Sapede para usar o carimbo e trabalhar na clínica dele enquanto tentava tirar o registro de médico no Brasil.