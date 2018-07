Vice-Prefeito de Embu não exercia 'função de confiança'

Na noite desta terça-feira, 12, Sapede foi preso após atropelar um homem de cerca de 50 anos na Estrada Municipal Antonio Gerrassi, no bairro Santa Fé. O teste do bafômetro indicou que ele tinha 1,6 miligramas de álcool por litro de ar expelido, teor cinco vezes maior que o aceitável pela lei.

Segundo o texto, Sapede foi exonerado em 2010 após se envolver em outro episódio de atropelamento. Em março daquele ano, o então Secretário de Saúde atropelou um menino de 13 anos que andava de bicicleta na porta de casa, no quilômetro 42,5 da rodovia SP-216, também em Embu-Guaçu.

Na nota, a prefeitura do município alegou que o cargo de vice-prefeito foi concedido através do voto, portanto, só quem pode questionar a conduta do vice-prefeito é a Câmara de Vereadores e, se acionado, o Ministério Público.