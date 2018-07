Vice-prefeito de Olhos D'Água, em MG, é preso A Operação Brilho nos Olhos prendeu nesta segunda-feira o vice-prefeito de Olhos D''Água, Jerfferson Maurício Coelho de Moura (PR), além de três servidores públicos e um casal de empresários do município no norte de Minas. Eles são acusados de usarem notas fiscais fraudadas para desviar recursos da prefeitura. A operação foi realizada pelo Ministério Público Federal (MPF) em conjunto com o Ministério Público Estadual (MPE) e a Polícia Federal (PF) de Minas Gerais. As prisões foram realizadas por ordem da Justiça.