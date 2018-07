Vice-prefeito suspeito de embriaguez atropela rapaz

O acidente ocorreu na altura do km 42,5 da Estrada Mina de Ouro, em Embu-Guaçu. Ao passar por uma lombada, Sapede perdeu o controle do carro, subiu na calçada e acertou o garoto, que andava de bicicleta.

O adolescente foi socorrido por vizinhos antes da chegada da Polícia Militar. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro da cidade com escoriações leves pelo corpo e liberado ainda na manhã de ontem. A reportagem entrou em contato com a família do político e solicitou um esclarecimento, mas não obteve retorno.

Em depoimento, Sapede admitiu que bebeu antes de dirigir e se negou a fazer o exame de sangue e o teste do bafômetro. Ele também declarou que o garoto descia uma rampa e começou a segui-lo. Durante a perseguição, o jovem teria atingindo a porta do seu veículo.

O vice-prefeito ainda teve o carro apreendido. Ele dirigia uma Chevrolet Blazer que não era licenciada desde 2006. A polícia vai abrir uma investigação sobre o caso.

Sapede foi eleito na chapa encabeçada por Clodoaldo Leite da Silva, também do PMDB. A coligação Viver Embu-Guaçu teve 54% dos votos. Em 2008, o médico informou um patrimônio de R$ 654 mil à Justiça Eleitoral.