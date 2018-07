Vice-presidente Alencar tem previsão de receber alta esta semana O vice-presidente da República, José Alencar, deve ter alta esta semana, informou neste domingo boletim médico do Hospital Sírio-Libanês, onde ele se recupera de uma cirurgia para a retirada de tumores do abdome. "O paciente se recupera bem, alimenta-se normalmente, caminha pelo quarto e tem previsão de alta para esta semana", afirmou a nota. O vice-presidente, de 77 anos, foi operado no dia 25 de janeiro. (Por Roberto Samora)