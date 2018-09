Vice-presidente da Fumec é afastado O vice-presidente da Fundação Mineira de Educação e Cultura (Fumec), Air Rabelo, foi afastado do cargo pela Justiça. A medida foi determinada em ação proposta pelos integrantes do Conselho de Curadores da instituição que tramita na 9.ª Vara Cível do Fórum Lafayette, em Belo Horizonte. Entre as acusações do conselho contra Rabelo estão nepotismo - por contratar um irmão sem qualificação - e irregularidades na contratação de uma auditoria. O réu não foi encontrado para comentar. Ele pode recorrer da decisão.