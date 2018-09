Vice-presidente de fundação em Minas é afastado A denúncia de uma série de irregularidades levou a Justiça a determinar o afastamento do vice-presidente da Fundação Mineira de Educação e Cultura (Fumec), Air Rabelo. A medida foi determina em ação que tramita na 9ª Vara Cível do Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, pelo Jair José Varão Pinto Júnior, em ação proposta pelos integrantes do Conselho de Curadores da instituição.