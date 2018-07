Vice-presidente deve receber alta na sexta-feira, diz assessoria

Temer deve retornar a Brasília e retomar suas atividades no início da próxima semana, de acordo com a vice-presidência da República.

O vice-presidente foi submetido a uma operação de retirada da vesícula na última terça-feira no hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo.

Exames de rotina feitos em dezembro do ano passado detectaram cálculos (pedras) no órgão, o que motivou o agendamento do procedimento cirúrgico.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)