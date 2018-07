A operação, que não é emergencial, foi marcada após exames de rotina feitos em dezembro de 2011 detectarem cálculos (pedras) no órgão do vice-presidente. Temer passa pela cirurgia no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, e deve permanecer internado por três ou quatro dias, segundo sua assessoria.

A vice-presidência afirmou que deve divulgar nota após a conclusão da operação.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)