Viciado em crack migra após ocupação de favelas no Rio Com a ocupação policial nos Complexos de Jacarezinho e Manguinhos, na zona norte do Rio, usuários de crack migraram para viadutos da Avenida Brasil, perto da Ilha do Governador. Eles se escondem atrás de tapumes da obra do BRT Transcarioca, corredor de ônibus que vai ligar a Barra da Tijuca ao Aeroporto do Galeão.