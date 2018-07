Viciado em droga é acusado de matar pais em Salvador

Depois dos assassinatos, Diogo vedou as saídas de ar do local e despejou sabão em pó sobre os corpos, para que o cheiro não chamasse a atenção dos vizinhos. Deixou os cadáveres sobre a cama do casal e continuou vivendo normalmente. Os vizinhos, porém, desconfiaram. Primeiro, do sumiço dos comerciantes dos corredores do sobrado - que tem vários cômodos, alugados individualmente. Aos curiosos, Diogo contou que os pais tinham ido viajar. Depois, os vizinhos estranharam o comportamento de Diogo, que já no dia seguinte começou a vender os pertences da família.

Na sexta-feira, apesar dos esforços de Diogo, o cheiro dos corpos em decomposição começou a tomar conta do sobrado. Os vizinhos avisaram a polícia no sábado. Integrantes da 18.ª Batalhão da Polícia Militar foram ao imóvel. Esperaram o acusado sair de casa, à noite, e arrombaram a porta do apartamento, encontrando o casal. Quando Diogo voltou para casa, por volta das 4 horas de ontem, foi preso em flagrante e levado à carceragem da 1.ª Delegacia.

Aos policiais que participaram da prisão, Diogo disse que era deficiente mental. No depoimento oficial ao delegado Omar Andrade, porém, ele se recusou a falar - o que impede a polícia de saber o motivo do crime. De acordo com Andrade, o acusado vai responder por duplo homicídio duplamente qualificado - por motivo torpe e sem dar chance de defesa às vítimas - e por ocultação de cadáver.

Os vizinhos contaram ao delegado que as brigas no apartamento eram frequentes desde que a família se mudou para o local, em 2004 - vinda de Simões Filho, na região metropolitana. De acordo com os relatos, por vezes Diogo agrediu a mãe. Na quarta-feira houve discussão entre pais e filho e alguns gritos, mas os vizinhos disseram que estavam acostumados à situação e não quiseram interferir. Os pais nunca prestaram queixa contra o filho. Ele já havia sido detido cinco vezes, por roubos, furtos, lesões corporais e posse de drogas. Na primeira vez que foi detido, o jovem tinha menos de 18 anos.