Victoria Beckham é 'a mais mal vestida de 2007'

Victoria Beckham, mulher do jogador David Beckham e integrante do grupo Spice Girls, está em primeiro lugar na 48ª edição da lista de mulheres mais mal vestidas do conhecido crítico de moda americano Richard Blackwell. Blackwell faz a lista das celebridades mais mal vestidas desde 1960 e, segundo o jornal Los Angeles Times, aponta 2007 como "um dos mais desastrosos" no que diz respeito à moda. Para Blackwell, Victoria Beckham apareceu em público usando "uma minimonstruosidade depois da outra". O crítico colocou a cantora britânica Amy Winehouse em segundo lugar, descrevendo seu estilo como um "horror". "Na parte de cima, uma explosão de uma colméia. Abaixo, o tecido de bolinhas deselegante", definiu o crítico. Em terceiro lugar está a atriz americana e ex-estrela adolescente Mary-Kate Olsen, cujo estilo Blackwell acha "difícil de explicar". "Ela lembra um palito de dente esfarrapado preso em um furacão", escreveu o crítico de moda. Mais cantoras Blackwell não perdoou as cantoras em sua lista deste ano. A cantora do grupo Black Eyed Peas, Fergie, ocupa o quarto lugar entre as mais mal vestidas, seguida pela ex-vencedora do concurso American Idol, Kelly Clarkson, em quinto lugar. A atriz Eva Green, conhecida por sua participação no filme 007 Cassino Royale ocupa o sexto lugar. Para Blackwell, o estilo da atriz "pode causar enxaqueca em James Bond". Outra cantora, Avril Lavigne, ocupa o sétimo lugar e o crítico afirma que a maquiagem "gótica" usada por ela foi "cortesia de uma espátula maluca". A cantora Jessica Simpson ocupa o oitavo lugar da lista e a atriz Lindsay Lohan ficou com o nono lugar, por "levar a moda a um novo ponto mais baixo". A atriz de televisão americana Alison Arngrim ficou em décimo lugar. Blackwell justifica a ausência da cantora Britney Spears, que já foi nomeada em outros anos, da lista das mal vestidas. "Sinto que seria inapropriado fazer comentários neste momento, quando a vida pessoal (de Britney) passa por tantas reviravoltas. Espero que 2008 seja um ano melhor para ela", afirmou. Entre as mais elegantes em 2007, o crítico de moda destacou Madonna, Barbra Streisand e Elizabeth Taylor, além da rainha Elizabeth 2ª. Blackwell iniciou sua carreira de estilista na década de 50 e tem sua própria grife há 35 anos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.