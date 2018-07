Vida complexa surgiu há 2,1 bilhões de anos

As primeiras formas de vida complexas, os organismos com mais de uma célula (pluricelulares), surgiram há 2,1 bilhões de anos, diz estudo publicado na revista Nature. A data antecipa em 1,5 bilhão de anos a estimativa anterior. A equipe internacional de cientistas, liderada pelo pesquisador Abderrazak El Albani, da Universidade de Poitiers, na França, baseia sua descoberta em mais de 250 fósseis encontrados no Gabão.