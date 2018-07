Vida de Cher vira história em quadrinhos

O boletim Arte em Revista desta semana traz a biografia em quadrinhos da cantora e atriz Cher.

Na revista da série Female Force - que já trouxe edições sobre Madonna e Michelle Obama, entre outras personalidades - Cher aparece como a principal heroína.

Além dos quadrinhos de Cher, o boletim também traz a arte que a recente liberdade trouxe para as ruas do Cairo e uma exposição com 60 mil peças de ouro na Hungria.