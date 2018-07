Vida de Dilma vira livro em 2010 Em meio ao ciclo de pré-estreias do filme Lula, O Filho do Brasil, o núcleo mais próximo à ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff (PT), corre para terminar o quanto antes um livro que contará a vida da pré-candidata ao Palácio do Planalto. Se tudo sair como planejado, a obra chegará às prateleiras entre fevereiro e março, a tempo de pegar carona no noticiário sobre o anúncio oficial da candidatura.