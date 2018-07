Vida de paulistano custaria 2,5 planetas Se todos as pessoas do mundo tivessem o mesmo estilo de vida do paulistano, seriam necessários 2,5 planetas para sustentar esse padrão de consumo. Levando em conta todo o Estado de São Paulo, onde o consumo é menor do que na capital, ainda seria preciso dois planetas. Esse é o cálculo da pegada ecológica, que mede o impacto do padrão de consumo sobre os recursos naturais. O estudo foi feito pela ONG WWF e pela consultoria Ecossistemas, com o apoio da Prefeitura da capital e do governo do Estado de São Paulo. A pegada ecológica é a área que seria necessária para garantir determinado padrão de vida. O paulistano precisa de 4,38 hectares; já o paulista, 3,52 hectares. Isso é considerado muito porque o planeta tem a oferecer apenas 1,8 hectare por pessoa. / CLARISSA THOMÉ