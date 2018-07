Vida em Bagdá segue difícil, mas melhora é evidente

De noite, o temor de sequestros e atentados deixa as ruas praticamente desertas. Muitas lojas, restaurantes e bares fechados durante a invasão de 2003 nunca mais reabriram. No verão, os moradores de Bagdá não têm mais coragem de deitar-se nas lajes que cobrem suas casas, para bater papo, tomar chá e cantar, como faziam antigamente, com medo de serem atingidos por um disparo ou estilhaço de bomba. Bagdá perdeu o brilho de metrópole cultural e comercial pulsante, que tinha até os anos 80.

Mas, para quem esteve aqui na época da guerra de 2003, ou mesmo nas eleições de 2005, a cidade progrediu de maneira notável. Pelo menos durante o dia, há uma grande movimentação de gente e de carros nas ruas; as feiras e mercados atraem muitos consumidores, e muitas lojas reabriram. Há crianças nas ruas, brincando ou indo para a escola.

HUMVEES E KALASHNIKOVS

Os novos contratos de exploração de petróleo firmados pelo governo iraquiano injetam dinheiro na economia, e automóveis caros e casas elegantes são sinais de alguma prosperidade. Os militares americanos estão muito menos visíveis, dando lugar a soldados e policiais iraquianos, recém treinados, com uniformes e equipamentos novos.

A uma semana das eleições parlamentares, que resultarão na nomeação do primeiro-ministro e do presidente, pôsteres com fotos de candidatos, incluindo algumas mulheres, cobrem os muros de Bagdá, dando-lhe uma feição de normalidade. Mas a presença maciça de militares iraquianos nas ruas, com seus jipes Humvee e seus fuzis Kalashnikov e M-4, assim como os dirigíveis brancos no céu, usados pelos americanos para vigiar os movimentos dos inimigos, servem para lembrar que Bagdá ainda está muito longe de ser uma cidade como outra qualquer.