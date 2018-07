Vida em Gaza permanece difícil apesar de trégua

Os confrontos com Israel podem ter diminuído após um acordo de cessar-fogo, mas isso não quer dizer que os problemas na Faixa de Gaza acabaram. Duras sanções continuam em vigor e a infra-estrutura do território está se deteriorando cada vez mais. A rede de esgoto de Gaza precisa de uma reforma urgente e fábricas precisam de matéria-prima para funcionar, mas Israel limita a entrada de produtos em Gaza a combustível e uma pequena quantidade de roupas e sapatos. Há temores de que com a manutenção do bloqueio israelense as frustrações cresçam e os confrontos entre palestinos e israelenses recomecem. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.